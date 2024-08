Coulthard dol op Assen: "F1-coureurs zouden het hier geweldig vinden"

David Coulthard was afgelopen weekend te vinden in Drenthe. In Assen verzorgde hij een aantal demoruns voor Red Bull tijdens de Jack's Racing Days. Coulthard heeft hiervan genoten, en hij denkt dat de huidige Formule 1-coureurs precies hetzelfde zouden doen.

Op het TT Circuit van Assen waren afgelopen weekend veel razendsnelle coureurs en bolides te vinden. Een hoofdrol was weggelegd voor David Coulthard. De Schotse voormalig Formule 1-coureur verzorgde namens Red Bull Racing meerdere spectaculaire demoruns. Hij kroop achter het stuur van een RB7 en daarmee vermaakte hij het publiek, Coulthard had zelf ook enorm genoten van zijn runs op Assen.

Mugello

Coulthard is daarnaast fan van het TT Circuit in Assen. De Schotse coureur was lovend en in Assen legde hij aan Motorsport.com uit waar dit circuit hem aan deed denken: "Deze baan heeft een mooie flow met de bochten. Het is een beetje zoals Mugello. Ik reed gisteren weer voor het eerst naar buiten en ik probeerde me te herinneren hoe de bochten hier elkaar precies opvolgen. Als ik me echt zou focussen, dan kan ik makkelijk nog een paar seconden sneller gaan. Voor sommige bochten ging ik van het gas, puur omdat ik niet precies wist waar de limiet zou liggen."

Geweldig

Assen heeft nog nooit op de Formule 1-kalender gestaan. Coulthard is van mening dat het zeker voor veel spektakel kan zorgen als het op de kalender zou staan: "Dit is een geweldig circuit. Ik weet niet of er veel inhaalacties zouden plaatsvinden tijdens een race, omdat het allemaal zo snel en vloeiend is. Voor inhaalacties heb je toch wel enkele harde remzones nodig, maar verder denk ik dat Formule 1-coureurs het geweldig zouden vinden om hier te rijden. Dit is een snelle baan en een Formule 1-auto komt op hoge snelheid pas tot leven. Dan voel je de neerwaartse druk pas echt en dan merk je wat zo'n auto precies kan."