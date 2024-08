Herbert wijst naar Verstappen: "Alsof hij zijn respect voor Red Bull verliest"

Max Verstappen is de zomerstop met gemengde gevoelens ingegaan. Hij voert het wereldkampioenschap aan, maar in de laatste races voor de break vielen de prestaties van Red Bull tegen. Volgens Johnny Herbert lijkt het er op dat Verstappen zijn respect voor Red Bull begint te verliezen.

Verstappen won begin dit seizoen race na race. Zijn Red Bull-bolide was razendsnel, maar de concurrentie kwam steeds dichterbij. Uiteindelijk wisten de teams van McLaren, Mercedes en Ferrari het gat dicht te rijden. Verstappen moest vechten, en dat leverde hem zelfs nog een paar zeges op. In de laatste races voor de zomerstop was zijn frustratie merkbaar, en dat zorgde voor veel speculaties en verhalen.

Johnny Herbert ziet dat Verstappen worstelen bij Red Bull. Er wordt nog steeds gespeculeerd over een transfer naar Mercedes, maar die geruchten nemen af. Herbert ziet de frustratie bij Verstappen en hij spreekt zich uit bij TopOffShoreSportsBook: "Max klinkt als een coureur die zijn respect voor Red Bull begint te verliezen. Hij maakt een paar fouten. De auto presteert niet meer zoals hij eerder deed. Zijn frustraties zijn over de hele wereld te horen." Herbert vindt echter niet dat Verstappen zich anders moet gedragen: "Ik houd van coureurs die passie tonen. Het is een druk die hij kan dragen. Dat is wat de besten in de sport kunnen doen, hun winnaarsmentaliteit gebruiken."