Hamilton geniet: "Wordt een dijk van een tweede seizoenshelft"

Lewis Hamilton gaat de zomerstop in met een geweldig gevoel. De zevenvoudig wereldkampioen wist te winnen op het circuit van Silverstone en ook op Spa werd hij als winnaar geklasseerd. Hamilton geniet van de huidige strijd en hij heeft nu al zin in de tweede helft van het seizoen.

Het team van Mercedes heeft dit seizoen een aantal grote stappen gezet. De Duitse renstal moest van ver komen, maar nu verkeren ze in topvorm. Drie van de laatste vier races werden gewonnen door Mercedes. George Russell won in Oostenrijk, waarna Hamilton zijn thuisrace op het circuit van Silverstone op zijn naam schreef. In België leek Russell te winnen, maar hij werd gediskwalificeerd vanwege een te lichte auto. De zege ging hierdoor toch naar Hamilton.

De goede resultaten in de laatste races voor de zomerstop zorgen ervoor dat Hamilton enorm veel zin heeft in de tweede helft van het seizoen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is geweldig en echt fantastisch voor de sport dat de teams en coureurs zo dicht bij elkaar zitten. En de coureurs aan de top vandaag de dag zijn echt top en ongelooflijk. We hadden niet verwacht dat we het in dit stadium van het seizoen zouden opnemen tegen de McLarens of de Red Bulls, op basis van hoe we het seizoen begonnen. Nu we dus dat gat hebben gedicht, gaat het een dijk van een tweede seizoenshelft worden."