Jordan verwacht titel van Verstappen: "Te veel coureurs hebben race gewonnen"

Max Verstappen voert momenteel het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De Nederlander kan voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, maar de concurrentie is moordend. Eddie Jordan verwacht echter weinig moeilijkheden en hij wist naar het feit dat er dit seizoen al zeven verschillende coureurs hebben gewonnen.

Verstappen begon oppermachtig aan het huidige seizoen, maar in de laatste drie races voor de zomerstop kon hij niet vechten om de zege. Zijn team Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De teams van Ferrari, McLaren en Mercedes zijn dichter bij gekomen. Het zorgt voor flinke gevechten, en Lando Norris probeert hem te naderen in het wereldkampioenschap.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan denkt echter niet dat Verstappens wereldtitel in gevaar gaat komen. De Ier legt zijn mening uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Er zijn te veel coureurs die races hebben gewonnen dit seizoen. Zeven coureurs hebben een race gewonnen. De grootste protagonist naast Max is Lando Norris, en Max is er in België toch in geslaagd om weer een paar puntjes uit te lopen." Jordan ziet dat Norris nog maar amper kansen heeft: "Max kan weer een race afvinken, met een kloof van 78 punten. Zie jij die kloof nog ongedaan gemaakt worden in tien races? Ik zie het niet gebeuren. Ik voorspel dat Max de wereldtitel pakt."