Vowles opgelucht na aantrekken Sainz: "Was een rollercoaster"

Het team van Williams maakte deze week de komst van Carlos Sainz bekend. Het duurde eventjes voordat ze Sainz binnen hadden, en ze kregen stevige concurrentie. Teambaas James Vowles is opgelucht, en hij omschrijft de onderhandelingen als een rollercoaster.

Sainz speelde een grote rol op de rijdersmarkt. Meerdere teams wilden hem binnenhalen, waardoor andere coureurs langer moesten wachten voordat ze wisten wat hun opties zijn. Sainz werd begin dit jaar in verband gebracht met Mercedes, maar al snel werd duidelijk dat er andere teams achter hem aanzaten. Uiteindelijk moest hij kiezen tussen de teams van Alpine en Williams en het project van Audi.

Papier

Uiteindelijk koos Sainz voor Williams, en daar is teambaas James Vowles heel erg blij mee. Het duurde zeer lang voordat de deal rond was, en daar is Vowles eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Het moment dat ik wist dat het echt zo ver was, was toen zijn pen het papier raakte. Ik werd eerder in het jaar teleurgesteld, zo rond Barcelona. Ik dacht dat we er heel erg goed voorstonden en precies toen hadden we een enorm slecht weekend. Dat kan gewoon niet in de professionele sport."

Rollercoaster

Vowles vindt het logisch dat Sainz zo lang wachtte met het maken van een keuze. Hij wijst naar de instabiele situatie en de vele interesse in Sainz: "Het is een rollercoaster geweest, dat is zeker. Maar de rijdersmarkt is in het algemeen een achtbaan geweest. Het ging echt alle kanten op. Dat geldt ook voor de situatie tot nu toe. Vorig weekend waren er bijvoorbeeld nog discussies over waar Sergio Perez heen zou gaan en wat er zou veranderen."