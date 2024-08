Villeneuve duidelijk: "Mercedes wil Max alleen om Red Bull hak te zetten"

Max Verstappen wordt al het hele jaar in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De kans dat dit echt gaat gebeuren is klein, maar men heeft het er nog steeds over. Jacques Villeneuve stelt dat Mercedes dit alleen maar zou doen om Red Bull een hak te zetten.

Mercedes heeft voor volgend jaar een plekje vrij aangezien Lewis Hamilton gaat vertrekken. Teambaas Toto Wolff flirtte meerdere keren met Verstappen, maar die lijkt ondanks de onrust bij Red Bull te blijven. De kans is groot dat Mercedes gaat kiezen voor toptalent Andrea Kimi Antonelli. Maar dat betekent niet dat er nu wordt gezwegen over een mogelijke overstap van Verstappen.

Gedoe

Ook enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve gaat ervan uit dat Verstappen bij Red Bull blijft. De Canadees is er duidelijk over in gesprek met Instant Casino: "Ik denk dat Max het verhaal van het begin van het seizoen achter zich heeft gelaten, en Max en Red Bull weten dat ze elkaar nodig hebben om successen te boeken, ik verwacht dat ze dit gedoe achter zich kunnen houden."

Hak zetten

Villeneuve ziet verder ook geen mogelijkheden voor Verstappen. De Canadese voormalig Formule 1-coureur ziet ook maar één reden voor Mercedes om Verstappen mogelijk aan te trekken: "Het ligt eraan wat voor opties Max krijgt. Bij McLaren is namelijk geen plek. Zou hij bij Mercedes beter behandeld worden? En zou hij dan het plekje van Russell of Antonelli innemen? Russell en Antonelli zijn allebei Mercedes-producten, en daar is flink in geïnvesteerd. Mercedes wil Verstappen waarschijnlijk vooral een contract geven om Red Bull een hak te zetten."