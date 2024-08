McLaren wil Norris helpen na mindere starts

Lando Norris is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Hij doet veel goed, maar er gaan ook een aantal dingetjes wat minder goed. Bij de start maakt Norris wel eens foutjes, en dat steekt. Andrea Stella stelt dat McLaren hier samen met Norris naar gaat kijken.

Norris is momenteel de naaste belager van Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Hij zal zich echter flink moeten verbeteren om Verstappen echt te kunnen uitdagen. Afgelopen weekend in België deed hij zijn best, maar werd hij uiteindelijk verslagen door Verstappen. Norris reageerde na afloop teleurgesteld, ook omdat hij bij de start posities verloor na een foutje. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde.

Bij McLaren nemen ze Norris niets kwalijk. Ze blijven hem gewoon steunen en ze zullen zeker met hem gaan praten over onder meer de starts. Teambaas Andrea Stella spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ten eerste, ik denk dat deze situaties heel erg marginaal zijn. Ik denk dat Lando afgeleid raakte door wat er gebeurde aan de binnenkant, en dat hij daardoor naast de baan belandde. We werken samen met Lando om te kijken welke kansen er zijn om te verbeteren, dat doen we ook met Oscar. Het geeft ons zeker elementen om te analyseren en om te kijken hoe de gemiste kansen uitpakken. Bij Lando lijkt het er bijvoorbeeld op dat er kansen liggen in de eerste fase van de race, dus we moeten kijken of dit met een reden gebeurt of niet."