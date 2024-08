Zware kritiek voor Perez: "Gebroken man"

Sergio Perez kan dit seizoen nog niet schitteren in de Formule 1. De Red Bull-coureur worstelt en zijn resultaten vallen enorm tegen. Perez ontvangt veel kritiek, en ook Johnny Herbert ziet veel dingen mis gaan. Hij stelt dat Perez in België de slechtst presterende coureur van het weekend was.

Perez maakt dit jaar geen goede indruk. Hij moet zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen rugdekking geven, maar dat lukt hem niet. Verstappen is veel sneller en hij heeft een straatlengte voorsprong op de Mexicaan in het wereldkampioenschap. In België startte Perez de race als tweede, maar hij wist weer geen vuist te maken. Hij zakte als een baksteen door het veld en hij werd als zevende geklasseerd.

Perez ontvangt veel kritiek op zijn tegenvallende prestaties in de afgelopen races. Ook de Britse oud-coureur Johnny Herbert is fel. Herbert legt zijn mening over Perez uit in gesprek met Express: "Perez was opnieuw de slechtst presterende coureur van het weekend. Hij ging van de eerste startrij naar achteren en dat is niet helemaal wat de teams van hun coureurs verwachten. Het is vreselijk om dit te zeggen, maar het is alsof hij op dit moment beschadigd rondrijdt. Hij is mentaal gewoon een gebroken man."