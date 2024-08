Hamilton weigert te denken aan titelgevecht

Het team van Mercedes heeft de eerste helft van het seizoen op een positieve manier afgesloten. De Duitse renstal vecht weer om de zeges, en in België werd Lewis Hamilton tot winnaar uitgeroepen na de diskwalificatie van zijn teamgenoot George Russell. Hamilton vindt het te overdreven om aan de wereldtitel te denken.

Mercedes heeft een aantal grote stappen gezet in de eerste helft van het seizoen. Ze begonnen met een grote achterstand, kwamen steeds dichter bij het team en nu vechten ze om de zeges. George Russell won in Oostenrijk, terwijl Hamilton in Groot-Brittannië won. In België kwamen Russell en Hamilton als eerste en tweede over de streep, maar werd Russell gediskwalificeerd. Hierdoor komt de zege op naam van Hamilton te staan.

Mercedes mag dus naar boven gaan kijken. Hamilton wil dat echter nog niet gaan doen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen probeert realistisch te blijven, en hij is dan ook duidelijk als hij door de internationale media wordt gevraagd naar een mogelijke titelstrijd: "Nee, dat zorgt voor te hoge verwachtingen. Maar het zou wel fantastisch zijn als we dit soort performances kunnen blijven neerzetten zoals we in de afgelopen races hebben gedaan. Als we onze weekenden beter kunnen starten, dan hoop ik dat we deze vorm kunnen vasthouden."