Verstappen vindt uitzenden boordradio's niet erg

Max Verstappen staat bekend als een coureur met het hart op de tong. De Nederlander zegt altijd precies wat hij ergens van vindt. Dat doet hij ook tijdens races over de boordradio, en dat zorgt voor ophef. Verstappen maakt zich er niet zo druk over en stelt dat het bij de sport hoort.

Verstappen kan soms zeer fel uit de hoek komen. Afgelopen weekend in België viel dat wel mee, maar de week daarvoor ging hij helemaal los in Hongarije. Hij mopperde over de boordradio en hij haalde meerdere keren fel uit naar zijn team. Het zorgde voor een berg aan kritiek, maar Verstappen maakt zich daar niet zo druk over. Hij is van mening dat je alles tegen elkaar moet kunnen zeggen.

Adrenaline

Het feit dat het radioverkeer wordt uitgezonden, zorgde wel eens voor vraagtekens. In gesprek met Viaplay krijgt Verstappen de vraag of het uitzenden van de boordradio's moet worden gestopt om de coureurs in bescherming te nemen: "Als je de laatste jaren bekijkt, dan is het natuurlijk belangrijker geworden om er content uit te halen. Als je met adrenaline in de auto zit, kun je bepaalde dingen zeggen, maar dat is in elke sport zo. Daar moeten we het mee doen, dat is onze sport. Zo is het nu eenmaal."

Gevoeliger

Verstappen is dan ook geen uitgesproken tegenstander van het uitzenden van de radioberichten. De Nederlander is van mening dat het niet per se zo erg is als er soms wordt gezegd. Hij blijft er heel erg rustig over: "Het ligt eraan. Sommige mensen vinden het natuurlijk weer erger dan anderen. En voor mij is het niet erg. Andere mensen zijn daar misschien wat gevoeliger voor, maar dat weet ik niet."