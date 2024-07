Alonso niet tevreden: "Ben een beetje teleurgesteld"

Fernando Alonso begon 2024 met een goed gevoel. Na een succesvol 2023 wilde hij samen met Aston Martin gaan doorgroeien, en in eerste instantie zag het er goed uit. De resultaten vallen echter tegen, en Alonso geeft eerlijk toe dat hij teleurgesteld is.

Alonso hoopte dit weer op reguliere basis voor de podiumplaatsen te kunnen vechten. In de eerste paar races van het seizoen oogde hij nog sterk, maar daarna zakten de prestaties van Aston Martin in. Ze konden geen aansluiting vinden bij de teams van Red Bull, Ferrari, McLaren en Mercedes. Alonso verlengde wel zijn contract, maar hij had waarschijnlijk ook niet verwacht dat Aston Martin nu zo matig zou presteren.

Alonso staat momenteel negende in het wereldkampioenschap, terwijl Aston Martin op een vijfde plaats staat in het constructeurskampioenschap. Alonso is niet blij met de huidige situatie, en daar is hij goudeerlijk over in gesprek met de internationale media: "Ik ben een klein beetje teleurgesteld. We kunnen het feit dat we nu vechten met Williams, VCARB en Alpine niet verbergen, vorig jaar keken we nog naar de topteams. Die topteams zijn op dit moment buiten bereik voor ons, en we moeten eigenlijk vooral verdedigen ten opzichte van de jongens die achter ons rijden."