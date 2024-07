Marko bevestigt aanblijven Perez en Ricciardo

In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de toekomst van Sergio Perez en Daniel Ricciardo. Beide coureurs stonden onder druk, maar de top van Red Bull heeft besloten dat ze het seizoen mogen afmaken. Helmut Marko bevestigt nu dat beide coureurs niet gaan vertrekken.

Maandag werd duidelijk dat Sergio Perez het seizoen gewoon gaat afmaken bij Red Bull Racing. De prestaties van de Mexicaan vielen tegen, en er werd gevreesd voor zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Hij blijft nu dus toch gewoon aan, maar hij staat wel onder grote druk. Daniel Ricciardo bevond zich in een soortgelijke situatie bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB. Op dinsdag werd duidelijk dat ook hij nergens heengaat.

Beide nieuwsfeiten lekten uit via de media, en Red Bull stuurde er geen persbericht over rond. Toch laat Red Bull-adviseur Helmut Marko nu weten dat het klopt. De Oostenrijkse adviseur doet er niet geheimzinnig over, en in gesprek met F1-Insider legt hij de redenatie achter de keuzes uit: "Perez blijft. We willen hem graag gaan terugbrengen naar zijn oude vorm. Ricciardo blijft ook, dus er gaat niets veranderen." Beide coureurs moeten wel blijven presteren, want Red Bull heeft nog meerdere grote talenten achter de hand. Liam Lawson aast bijvoorbeeld nog altijd op een zitje.