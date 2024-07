'Red Bull neemt besluit over Ricciardo en stuurt hem niet weg'

Red Bull heeft deze week een aantal belangrijke knopen voor de tweede seizoenshelft doorgehakt. Gisteravond werd al duidelijk dat ze Sergio Perez niet wegsturen bij Red Bull Racing, en nu hebben ze ook een besluit genomen over Daniel Ricciardo. Ook hij zal niet vertrekken.

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Perez én Ricciardo. De Australiër beleeft geen sterk seizoen in dienst van Visa Cash App RB. Toch werd hij in verband gebracht met het stoeltje van Perez, maar stond tegelijkertijd zijn eigen plekje onder druk. Bij VCARB zou hij namelijk kunnen worden vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander aast al veel langer op een vast plekje op de grid.

Het lijkt er nu sterk op dat Lawson nog veel langer moet wachten op zijn kans. De Red Bull-top heeft namelijk ook een besluit genomen over Ricciardo. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com zal Ricciardo ook na de zomerstop rijden voor VCARB. Hij blijft dus gewoon de teamgenoot van Yuki Tsunoda. Tijdens een speciale vergadering op maandag, waarbij Helmut Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner aanwezig waren, werd het besluit genomen. Dit wil overigens nog niet zeggen dat Ricciardo ook volgend jaar op de grid staat. Lawson aast nog steeds op zijn zitje en Ricciardo heeft nog geen nieuw contract getekend.