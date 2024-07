Norris baalt: "Maak te veel domme fouten"

Lando Norris hoopte in België in te lopen op Max Verstappen in het wereldkampioenschap. De missie van Norris mislukte, want Verstappen kwam voor hem over de streep. Het zorgde voor flinke teleurstelling bij Norris die stelde dat hij zelf een fout had gemaakt.

Norris heeft zich in de laatste paar races ontpopt tot de uitdager van Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur kruipt dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap. Hij droomt van de wereldtitel, maar vooralsnog voert Verstappen nog altijd het wereldkampioenschap aan. Om echt te kunnen vechten met Verstappen, moet Norris wel voor hem eindigen. In België lukte dat niet en werd Norris als vijfde geklasseerd, één plekje achter Verstappen.

Norris was na afloop van de Belgische Grand Prix enorm zelfkritisch. De Britse McLaren-coureur is kwaad op zichzelf en hij deelde zijn frustratie met Motorsport.com: "Ik heb in de laatste vier races te veel punten weggeven, gewoon door stomme fouten en slechte starts. Ditmaal ging het mis in bocht 1. Het zijn gewoon domme dingen, niet eens lastige zaken. Ik probeerde in bocht 1 uit de problemen te blijven. Ik wilde genoeg ruimte laten aan de binnenkant, zodat ik niet zou worden geraakt. Maar door dat te doen, reed ik van de baan af. Het zijn stomme fouten, want de snelheid is er wel en het team levert geweldig werk. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn."