Hamilton leeft mee met Russell: "Je hebt geweldig gereden"

Het team van Mercedes leek afgelopen weekend in België een 1-2tje te scoren. George Russell won de race, maar werd later gediskwalificeerd. Lewis Hamilton erfde de zege, maar dat leverde gemengde gevoelens op. Hij leefde vooral mee met zijn onfortuinlijke teamgenoot.

Russell reed een sterke race op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij koos voor een dappere eenstopstrategie, en dat leverde hem de zege op. Toen de persconferenties erop zaten en er langzaam werd ingepakt, maakte de FIA bekend dat de wagen van Russell te licht was. De stewards bekeken de zaak en ze kwamen vrij snel met een conclusie. De wagen van Russell was inderdaad te licht, en hij werd gediskwalificeerd.

Lewis Hamilton mag zich nu de winnaar van de Belgische Grand Prix noemen. Hij is vanzelfsprekend blij met zijn zege, maar hij leeft vooral mee met Russell. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich van zijn sportieve kant. Op Instagram schreef hij een bericht aan Russell op zijn stories: "Je hebt geweldig gereden vandaag George. Ik baal dat jij en het team de zege en het verdiende 1-2tje hebben verloren. Laten we nu door blijven pushen en gaan toewerken naar een nieuw 1-2tje in de tweede helft van het seizoen!"