Is Ricciardo de vervanger van Perez?

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is momenteel zeer onzeker. De Mexicaan staat onder enorme druk bij Red Bull, en er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst. Later deze week staat er een VCARB-test op het programma, en Daniel Ricciardo werd in Spa gespot terwijl hij in gesprek was met Christian Horner.

Perez moet presteren bij Red Bull, maar in Spa mislukte dat weer. Hij kwam als achtste over de streep, maar door de diskwalificatie van George Russell werd hij als zevende geklasseerd. Er gaan al weken geruchten rond over wie Perez mogelijk zouden kunnen vervangen. Er lijken momenteel twee kanshebbers te zijn: Liam Lawson en Daniel Ricciardo. Beide coureurs komen later deze week in actie tijdens een test van VCARB.

Volgens De Telegraaf zou de voorkeur van teamadviseur Helmut Marko uitgaan naar Lawson, terwijl Horner meer op de hand van Ricciardo is. De camera's van de Spaanse zender DAZN legde in de paddock in België vast hoe Ricciardo na de race sprak met Horner en VCARB-teambaas Laurent Mekies. Het zorgde direct voor geruchten, en op sociale media ging het helemaal los tot Ricciardo en Max Verstappen een filmpje posten waarin te zien was dat ze samen naar huis vlogen.