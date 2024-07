Felle Perez wil niet meer over toekomst praten

Sergio Perez kende weer een teleurstellende race in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps begon hij op een kansrijke positie aan de race, maar werd hij slechts als zevende geklasseerd. Er bestaat veel twijfel over de toekomst van Perez, maar hij ergert zich vooral aan vragen over dat onderwerp.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar dat betekent niet dat hij zeker is van zijn toekomst. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen is heel erg groot en zijn resultaten vallen enorm tegen. In België startte Perez als tweede, maar maakte hij nooit aanspraak op de zege. Hij kon zich niet mengen in de duels en hij kwam als achtste over de lijn. Hij werd als zevende geklasseerd vanwege de diskwalificatie van George Russell.

Er bestaat veel twijfel over de toekomst van Perez. Het is geen geheim dat hij zomaar aan de kant kan worden geschoven. Perez ergert zich aan die vragen en hij reageert fel bij Motorsport.com als hij de vraag krijgt of hij in Zandvoort nog in de Red Bull zit: "Correct! Dat heb ik al eerder gezegd. Gisteren had ik een goede kwalificatie, een goede dag, en dit verandert niets. Ik denk dat er te veel gaande is in het team en dat we ons op veel dingen moeten concentreren. We moeten geen energie verspillen aan speculatie. Dit is de laatste keer dat ik over mijn toekomst praat. Ik zal geen vragen over mijn toekomst meer beantwoorden."