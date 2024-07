Horner wil niets zeggen over toekomst Perez

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk teleurstellende Belgische Grand Prix. Max Verstappen werd na de diskwalificatie van George Russell geklasseerd als vierde, maar alle aandacht ging toch uit naar de teleurstellende Sergio Perez. Christian Horner wil niets zeggen over de toekomst van de Mexicaan.

Horner kon leven met het resultaat van Verstappen, maar het ging toch vooral over de prestaties van Perez. De Mexicaan staat onder enorme druk en hij lijkt zelfs te moeten vrezen voor zijn toekomst bij Red Bull. In België begon hij als tweede aan de race, maar zakte hij al snel door het veld heen. Perez kon geen vuist maken in de duels en hij kwam slechts als achtste over de lijn. Door de diskwalificatie van Russell schoof hij op naar de zevende plaats.

Vandaag overlegt de top van Red Bull over de tweede seizoenshelft. Dat betekent dus ook dat er wordt gesproken over het mogelijk vervangen van Perez. In gesprek met Viaplay wil teambaas Christian Horner hier niet al te veel over kwijt: "Het is heel normaal om bepaalde zaken te evalueren aan het begin van de zomerstop. Dat verfrist de zaken weer en daarna kan je opgeladen aan de laatste tien races beginnen." Horner is ook duidelijk over de eerste seizoenshelft: "We gaan als leiders van beide wereldkampioenschappen de zomerstop in. Maar na de zomerstop moeten we performance vinden, want je ziet het gat kleiner worden, niet bij de coureurs, maar wel bij de constructeurs."