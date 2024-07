Leclerc in zak en as: "Waren gewoon niet snel genoeg"

Charles Leclerc begon de Belgische Grand Prix vanaf de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur was de koppositie echter al heel erg snel kwijt. Hij kwam als vierde over de streep, en na afloop baalde hij als een stekker en was hij zeer realistisch.

Leclerc begon hoopvol aan de race op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij behield de leiding bij de start, maar werd al snel bijgehaald door Lewis Hamilton. De Monegask moest daarna hard vechten voor zijn positie, en dat was zwaar. Hij merkte dat zijn Ferrari zeker niet het snelst was, en hij kwam over de streep als vierde. Hij schoof op naar de vierde plaats na de diskwalificatie van George Russell.

Leclerc was in ieder geval niet blij met zijn resultaat op het circuit van Spa. In de Belgische Ardennen ging het niet zoals gewenst en daar was hij heel eerlijk over in gesprek met Motorsport.com: "Het is heel erg simpel, we waren hier gewoon niet snel genoeg. Ik heb het gevoel dat we de vierde auto waren vandaag. De snelheid van McLaren en Red Bull hadden we wel verwacht, maar Mercedes was veel sneller dan we hadden zien aankomen. Op een normaal, droog circuit is het heel erg lastig om ze achter ons te houden. We wisten Max en Lando te verslaan, maar dit was alles waar we op konden hopen."