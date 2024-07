Verstappen realistisch: "Dit was het maximale resultaat"

Max Verstappen kwam in België als vijfde over de streep. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hoopte te kunnen vechten om de zege, maar dat lukte niet. Hij moest veel duels uitvechten, maar hij kwam niet in het stuk voor. Het zorgt voor realisme bij Verstappen.

Op de zaterdag speelde Verstappen nog met zijn concurrenten. De Nederlander noteerde de snelste tijd, maar hij vertrok vandaag niet vanaf de pole position. Door een motorwissel moest hij vanaf de elfde plek aan de race starten en na een voorzichtige start vocht hij zich naar voren. Hij belandde in een treintje en in de slotfase wist hij nog net zijn mogelijke titelrivaal Lando Norris achter zich te houden.

Na afloop van de Belgische Grand Prix was Verstappen enorm realistisch. De Nederlander wist wat de mogelijkheden waren en bij Viaplay sprak hij zich uit: "Ik denk over het algemeen dat dit wel het maximale was. De snelheid zat er wel redelijk in, maar niet heel goed. Als je van de elfde plek komt en je hebt niet echt een snelheidsverschil, dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Als je eerste start en het zit allemaal dicht bij elkaar, dan ziet het er wat beter uit, maar zo is het nu eenmaal niet. Ik denk dat we veel hebben gemaximaliseerd. Je kan zeggen dat we dicht bij George zaten, maar voor mijn gevoel waren we iets agressiever op de strategie. Mijn bandenslijtage was hoger dan George, daarom konden we geen eenstopper doen."