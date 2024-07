Marko zet Perez onder druk en wijst naar belangrijke meeting

Sergio Perez beleeft tot nu toe een goed weekend in België. In de kwalificatie noteerde hij de derde tijd, maar door de gridstraf van Max Verstappen mag hij als tweede starten. Helmut Marko blijft de druk er op zetten en wijst nogmaals naar een belangrijke vergadering op maandag.

Perez staat immers onder grote druk bij Red Bull. De Mexicaan heeft een aantal zeer tegenvallende raceweekenden achter de rug en zijn toekomst bij Red Bull lijkt niet zeker te zijn. In België moet hij presteren, en dat werd in de afgelopen dagen wel duidelijk. Er liggen meerdere kapers op de kust, maar in de kwalificatie liet Perez zien dat hij nog een goed potje kan sturen. Toch kan hij zich geen misstap permitteren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden met het resultaat van Perez in de kwalificatie. De Oostenrijker blijft echter wel kritisch. Bij Servus TV legt Marko nogmaals uit dat er aankomende week een zeer belangrijke meeting op het programma staat: "Sergio weet dat we voor het constructeurskampioenschap onze beide auto's voor de McLarens moeten hebben, als dat kan. Dat is alleen in de laatste paar races niet het geval geweest. Het doel is om zowel het wereld- als het constructeurskampioenschap te winnen. De beste manier om dat te bereiken gaan we maandag bespreken."