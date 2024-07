Norris opgewekt: "Ben eigenlijk best wel blij"

Voorafgaand het Belgische raceweekend keek iedereen naar het team van McLaren. De Britse renstal was zeer sterk in Hongarije, en ze worden door veel mensen gezien als de favoriet voor dit weekend. In de kwalificatie vielen ze enigszins tegen, maar Lando Norris was tevreden.

Lando Norris staat bekend om zijn goede kwalificaties, maar nu kon hij niet meestrijden om de pole position. Max Verstappen was een klasse apart, en Norris moest bijna een seconde toegeven op de Nederlander. Norris noteerde de vijfde tijd, maar door de gridstraf van Verstappen schuift de Brit voor morgen een plekje op. Morgen regent het niet, en dat biedt kansen voor Norris en de manschappen van McLaren.

Ondanks zijn vijfde tijd en zijn vierde startplaats, was Norris best wel tevreden met zijn resultaat. De Britse McLaren-coureur sprak zich na afloop uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik ben eigenlijk best wel blij. We waren gisteren heel erg goed. Ik denk dat het hele weekend de Red Bulls al een stapje beter presteren dan wij. We waren gisteren in de training inderdaad een tikkeltje sneller, maar ik denk dat Red Bull niet al hun kaarten op tafel had gelegd. Wat wij gisteren lieten zien, was zo ongeveer alles wat we in huis hadden."