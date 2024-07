Horner apetrots: "Dit was een geweldige sessie van Max"

Na een aantal tegenvallende weekenden, lijkt Red Bull in België weer ouderwets sterk te zijn. Op het natte circuit van Spa-Francorchamps reed Max Verstappen de snelste tijd en noteerde Sergio Perez de derde tijd. Teambaas Christian Horner kwam superlatieven te kort voor zijn coureurs.

Verstappen kende een foutloze zaterdag in Spa. De Nederlander liet op het asfaltlint in de Ardennen zien dat hij zich als een vis in het water voelt in de regen. Verstappen pakte met overmacht de pole position, maar vanwege zijn motorstraf start hij de race morgen als elfde. Sergio Perez heeft het enorm zwaar, maar ook hij reed een goede kwalificatie. De Mexicaan noteerde de derde tijd.

Teambaas Christian Horner was zeer in zijn sas met de prestaties van zijn coureurs. De Brit deelde complimenten uit toen hij zich uitsprak voor de microfoon van Viaplay: "Het was een geweldige sessie. Ik vind dat beide coureurs het echt super deden. Bij Max hadden we zelfs een setje banden terug kunnen geven aan Pirelli! Hij zat er de hele sessie echt bovenop, vanaf de start van de sessie al. Hij gebruikte minder banden om Q3 te halen, en hij reed daar twee rondjes. Beide ronden waren goed genoeg voor pole. Ik moet ook Checo feliciteren. Hij had alleen nog maar gebruikte banden over in Q3 en zijn middensector was maar twee tienden langzamer dan Max."