Foutloze Perez haalt opgelucht adem na kwalificatie

Sergio Perez noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Mexicaanse coureur had deze opsteker nodig en door de gridstraf van zijn teamgenoot Max Verstappen schuift hij morgen een plekje op. Perez vond het een heel erg zware kwalificatie.

Het circuit van Spa was immers kletsnat. Het regende de hele dag in de Ardennen, maar tijdens de kwalificatie zag het er eigenlijk best wel goed uit. Het regende niet zo hard, en niemand maakte een grote fout. Ook Perez hield zijn bolide onder controle, en dat leverde hem een goed resultaat op. Hij staat onder grote druk en hij kan deze prestatie dus wel gebruiken. Door de straf van Verstappen mag Perez morgen als tweede start.

Perez was dan ook tevreden met zijn resultaat. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest wel eventjes op adem komen, en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst Billy Monger: "Op sommige punten was het echt heel erg tricky. Zoals altijd het geval is in deze omstandigheden, is het heel erg makkelijk om een fout te maken, en dat gebeurde de laatste keren dat we met deze omstandigheden reden. Jammer genoeg hadden we geen nieuwe banden meer over voor Q3. In Q2 hadden we een ander schema, en we hadden dus geluk met de tiende tijd daar."