'Perez verder onder druk, speciale filmdag voor Ricciardo en Lawson'

Het is geen geheim dat Sergio Perez onder druk staat bij Red Bull Racing. De Mexicaan staat ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en zijn resultaten vallen tegen. De druk wordt nu alleen maar groter, want het lijkt er sterk op dat Daniel Ricciardo en Liam Lawson een opvallende test gaan uitvoeren.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van Perez. Hij kreeg eerder dit jaar contractverlenging, maar dat betekent niet dat zijn toekomst echt zeker is. De Mexicaan moet presteren, maar dat lukt hem momenteel niet. Er wordt veel gesproken over mogelijke vervangers van Perez, in de afgelopen weken vielen de namen van Liam Lawson en huidig Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo.

Het lijkt er dan ook op dat deze twee mannen in aanmerking komen voor het Red Bull-zitje, als Perez daadwerkelijk wordt ontslagen. Volgens PlanetF1 gaan Red Bulls zusterteam VCARB aankomende week een opvallende filmdag organiseren. De Italiaanse renstal mocht nog een filmdag organiseren met de huidige wagen, en dat gaan ze volgens het medium aanstaande woensdag doen op het circuit van Imola. Lawson en Ricciardo zullen daar in actie komen, waardoor het door sommigen wordt gezien als een soort shoot-out. Ook Yuki Tsunoda zal in actie komen, maar volgens PlanetF1 maakt hij geen kans op het zitje van Perez.