Dag 1 in België: Het Franse drama van Alpine

Gisteren werden de eerste en de tweede vrije training verreden op het circuit van Spa-Francorchamps. De twee sessies zorgden voor de nodige opvallende momenten. Alle aandacht ging echter uit naar wat er naast de baan gebeurde, het team van Alpine lijkt immers steeds ver weg te zakken.

Terwijl heel Frankrijk vol trots toeleefde naar de Olympische Spelen in Parijs, lijkt het enige echte Franse team in de Formule 1 in te zakken. Al het hele seizoen vallen de prestaties tegen en nu lijken ze ook te gaan stoppen met hun eigen motorenproject. Achterin de wagens van Pierre Gasly en Esteban Ocon liggen Renault-krachtbronnen. Het Franse merk heeft een enorme historie in de sport, maar toch gaan ze nu de handdoek in de ring gooien.

Oude vos

Al weken gaan er geruchten rond over de toekomst van motorleverancier Renault in de Formule 1. Vorige maand werd oude vos Flavio Briatore aangesteld als speciaal adviseur en zijn voornaamste zaak leek het zoeken van een nieuwe motorpartner te zijn. Inmiddels lijkt het er sterk op dat ze vanaf 2026 in zee gaan met Mercedes. Daarmee nemen ze afscheid van het zijn van een fabrieksteam, en worden ze een ouderwets klantenteam.

Het betekent het einde van een legendarische naam, en het lijkt erop dat het wordt veroorzaakt door een chaotische manier van leiding geven. In 2020, het team heette toen nog Renault, scoorden ze nog podiumplekken, maar daarna zakten ze in. Buiten de verrassende zege van Ocon in 2021, waren er niet veel goede prestaties. De huidige problemen ontstonden eigenlijk vorig jaar in België, toen teambaas Otmar Szafnauer gedurende het weekend ontslag kreeg.

Teambazen

Szafnauer werd opgevolgd door de zeer ervaren Bruno Famin. De Fransman heeft ook de leiding over de autosportafdeling van Renault, en sindsdien vervulde hij een soort dubbelrol. Hij moest eigenlijk op zoek gaan naar zijn eigen opvolger, maar daar leek Famin niet zoveel zin in te hebben. Toch kondigde Famin op vrijdag aan dat hij eind augustus gaat stoppen als teambaas, wie hem gaat opvolgen is nog niet bekendgemaakt.

Hollywood

Het lijkt er echter sterk op dat Famins opvolger luistert naar de naam Oliver Oakes. Oakes is momenteel werkzaam als teambaas van Hitech en hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een job in de Formule 1. Als hij daadwerkelijk de teambaas van Alpine wordt, dan krijgt hij de taak om de renstal een nieuw gezicht te geven. Momenteel zijn ze het lachertje van de sport met ruziënde coureurs en een onduidelijke leiding. Er liggen zeker kansen, want ze hebben mede-eigenaren die letterlijk zo uit Hollywood komen lopen. Acteur Ryan Reynolds is mede-eigenaar, en mede daardoor zijn de wagens van Ocon en Gasly dit weekend gehuld in de kleuren van de film 'Deadpool & Wolverine'. Er liggen zeker kansen, maar nu moeten die worden gegrepen. Met of zonder eigen motor.