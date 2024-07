Wurz leeft mee met 'gehavende leeuw' Perez

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur staat onder druk en er werd geruime tijd gevreesd voor zijn positie bij Red Bull. Hij presteert echter nog steeds niet naar wens, en dat kan altijd invloed hebben op zijn toekomst. Alexander Würz leeft met hem mee.

Red Bull verlengde eerder dit jaar het contract van Perez, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij beter is gaan presteren. De Mexicaan maakt veel foutjes, crashte meerdere keren en hij blijft zeer ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Zijn tegenvallende resultaten zorgden voor veel geruchten over zijn toekomst. Op maandag werd echter duidelijk dat Red Bull hem niet aan de kant gaat schuiven.

Spijtig

Voormalig Formule 1-coureur en huidige GPDA-kopstuk Alexander Wurz maakt zich zorgen over Perez. Hij bekijkt de situatie van een afstandje en hij spreekt zich uit bij Motorsport-Total: "Ik vind de huidige situatie zeer spijtig. Alles zit nu tegen en dat is op mentaal gebied heel erg zwaar. Ik weet honderd procent zeker dat hij weer de oude, normale Checo zou zijn als hij nu in een andere auto zou zitten met een andere teamgenoot. Dan is hij op sommige dagen echt heel erg goed en behaalt hij geweldige resultaten met geweldig bandenmanagement, zelfs in mindere wagens."

Leeuw

De toekomst van Perez bij Red Bull was hoogstens onzeker. Bij aanhoudende tegenvallende resultaten leek zijn situatie in gevaar te komen, maar Red Bull blijft voor hem kiezen. Als Perez niet goed presteert in de tweede seizoenshelft, dan kunnen de verhalen zomaar terugkomen met een oog op 2025. Wurz vreest dat het dan ook meteen einde verhaal in de Formule 1 is voor Perez: "Het feit dat iedereen in de paddock het over hem en zijn zwaktes heeft, put je uit. Je kunt je er niet voor verbergen en dat zien we nu gebeuren. Ik vind dat heel erg jammer. De grote vraag is of iemand een gehavende leeuw durft aan te trekken. Blijft hij mank lopen en niet meer goed bijten?"