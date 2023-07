Aston Martin laat Vandoorne tijdens bandentest op Spa instappen

Aankomend weekend zal het Formule 1-circus naar België af gaan reizen. Circuit Spa-Francorchamps zal de locatie zijn om Grand Prix nummer twaalf van het seizoen af te werken. Onder andere Aston Martin zal na het raceweekend echter nog een paar dagen op het circuit in de Ardennen blijven plakken, want reserve- en testcoureur Stoffel Vandoorne mag namens de Britse renstal aan de Pirelli-bandentest gaan deelnemen.

Vrijwel direct nadat de racerij rondom het Grand Prix-weekend op Spa-Francorchamps is afgesloten, zal het legendarische circuit nog een flink aantal Formule 1-auto's op haar asfalt zien rondscheuren. F1-bandenleverancier Pirelli organiseert namelijk op dinsdag 1 en woensdag 2 augustus haar zoveelste bandentest, om het rubber voor volgend jaar alvast te prepareren. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval Aston Martin op de desbetreffende dagen op het circuit aanwezig zal zijn, en dat haar reserve- en testcoureur Stoffel Vandoorne in de AMR23-bolide mag gaan instappen.

Stoffel will get behind the wheel of the AMR23 on the 1st-2nd August for the Pirelli Tyre Test at Spa-Francorchamps. #BelgianGP 馃嚙馃嚜 pic.twitter.com/DMcmBPqHw7