Vandoorne genoot van Pirelli-test met Aston Martin

Formule E-wereldkanpioen Stoffel Vandoorne stapte sinds 2020 weer eens in een F1-bolide. De reserve-coureur van Aston Martin mocht op zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps tijdens een tweedaagse Pirelli-bandentest rondjes rijden in de AMR23.

De test verliep voor Vandoorne anders dan gepland. In principe was het de bedoeling dat de voormalig Grand Prix-coureur van McLaren droogweerbanden zou testen zonder gebruik van bandenwarmers. Door de regenval wisselde Pirelli over naar de bekritiseerde regenband om die verder onder de loep te nemen.

Ondanks natte omstandigheden genoot Vandoorne van de F1-test. "Het was geweldig om weer in een F1-auto te zitten met de AMR23. Het is alweer een tijdje geleden en het was ook mijn eerste keer dat ik in het groen reed met Aston Martin.

"Om het in Spa te doen was om voor de hand liggende redenen ook heel bijzonder, ondanks het natte weer."

"We reden 's ochtends op regenbanden en toen de omstandigheden in de middag verbeterden, reden we het programma op andere type banden."

"De auto voelde goed aan, zelfs in deze natte omstandigheden. Ik heb genoten van elke ronde", liet hij in een persbericht weten.