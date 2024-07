Wat gebeurde er in de F2 en F3 in Hongarije?

Behalve Max Verstappen kende de andere Nederlanders in de supportseries ook hun ups and downs in Hongarije. Daarnaast boekte Andrea Kimi Antonelli zijn eerst zege in een F2-hoofdrace en kende veel titelkandidaten in de F2 en F3 ongelukkige momenten. Hieronder een korte resumé.



Formule 2: Pechvogel Verschoor, Antonelli wint hoofdrace



In de Formule 2 kende Victor Martins tot dusver veel tegenslag en pech. De Fransman werd gezien als titelkandidaat, maar is na een serie teleurstellende resultaten weer een beetje uit het dal gekropen. De Alpine-junior pakte een dubbelpodium dankzij tweede plaatsen in de sprintrace en hoofdrace. In de sprintrace kwam de Fransman als derde over de finish, maar doordat winnaar Richard Verschoor voor de zoveelste keer zijn winnaarsbeker moest inleveren achter de groene tafel, schoof Martins op na een knappe race op de rode band. Kush Maini won door het schrappen van Verschoor uit de uitslag de sprintrace.

Antonelli had de smaak te pakken in de hoofdrace na een wat teleurstellend resultaat in de sprint. De Italiaan reed op de zaterdag zijn rubber aan gort in de strijd om P1 en viel ver terug, maar tijdens de hoofdrace hield de Mercedes-junior zijn banden makkelijk overeind. Na een goede start en het wegvallen van Hadjar kwam Antonelli aan kop - mede ook door een mooie actie op Zane Maloney - nadat coureurs op soft naar binnen gingen. Een eerste Safety Car verpestte zijn strategie, maar Aumaury Cordeel hielp onbedoeld Antonelli een handje. De Belg crashte hard en een tweede neutralisatie was een feit. Hierdoor kon de Italiaan op de zachte band de wedstrijd eindigen. Dat bandenvoordeel betaalde zich uit en de 17-jarige haalde de een na de ander in, sloeg een flink gat en won de wedstrijd. Verschoor reed ook op die zachte band en kon op het nippertje P3 opeisen. De Trident-rijder kon met dit resultaat deels zijn de teleurstelling van de diskwalificatie wegspoelen.



De kampioenschapsleiders Hadjar en Paul Aron kenden een zeer ongelukkige zondag na een derde en zesde plaats. Hadjar moest vanuit de pits starten en Aron maakte twee fouten. De Est vertrok vanaf pole, maar wilde ten koste van alles zijn eerste plaats behouden. Hij verremde zich en reed bijna zichzelf uit de wedstrijd. In zijn wil om terug naar voren te komen, ging het opnieuw mis. Dit keer in duel met Maloney. Bij de tweede bocht naar links tikte Aron zijn opponent van de baan en viel uit. Hadjar kon ook geen potten breken van achteren en werd 18de.

Hadjar blijft wel aan kop met 18 punten voorsprong op Aron.



Formule 3: Van Hoepens sterke weekend eindigt in tranen.



F3-debutant Laurens van Hoepen begon het weekend in Hongarije sterk met een eerste poleposition. In de sprintrace pakte hij nog wat puntjes met een negende plaats, maar de grootste oogst moest gebeuren op de zondag. Bij de start verloor de ART Grand Prix-rijder zijn eerste plaats aan teamgenoot en Bulgaar Nikola Tsolov. De gehele wedstrijd zat de Nederland in zijn staart, maar kwam net steeds iets tekort om zijn teammaat in te halen. Van Hoepen kwam als tweede over de meet, maar werd net als Verschoor een dag eerder gediskwalificeerd. Zijn wagen zat onder het gewicht. Dat kwam omdat een radiator stuk was en water ervan eruit liep. Van Hoepen reed dus met een kapotte wagen tijdens de wedstrijd. De Nederlander reed dus een knappe race, maar koopt er niks voor.



De titelkandidaten speelden meer een bijrol in dit weekend. Arvid Lindblad, de 16-jarige sensatie van Red Bull die beide races won in Silverstone, viel uit in de hoofdrace op een puntloze positie en kwam in de spint niet verder dan P15. Luke Browning, de tweede in de stand, pakte allen een achtste positie en knabbelde iets van zijn zeer kleine achterstand af op leider Garbiel Mini. De Italiaan ging puntloos weg uit Boedapest. Zijn landgenoot Leonardo Fornaroli deed het nog best van de titelkandidaten. De Trident-rijder scoorde een zevende en een derde plek. Door de uitslagen blijft het zeer spannend met nog twee rondes en vier races te gaan. Mini leidt met 119, gevolgd door Browning met 115, Lindblad met 113 en Fornaroli met 112. Christian Mansell maakt top vijf compleet met 97.