Horner hint op einde Perez: "Kunnen niet op één been lopen"

Sergio Perez kende vandaag een enorm tegenvallende kwalificatie in Hongarije. In het eerste gedeelte van de sessie parkeerde hij zijn wagen in de muur, en dat is precies wat hij niet nodig heeft. Christian Horner lijkt er een beetje klaar mee te zijn, en hij hint op een exit.

Perez heeft het al maanden zwaar bij Red Bull. Hij kreeg wel een contractverlenging, maar dat betekent niet dat er extra garanties zijn. Perez moet op zoek naar een goed resultaat, en dat lijkt ook in Hongarije niet te gebeuren. Na vele waarschuwingen van de kopstukken van Red Bull, mocht hij nu echt geen steek meer laten vallen, en dat deed hij toch. Hij parkeerde zijn RB20 in de muur en al na een paar minuten zat zijn sessie erop.

Red Bull-teambaas Christian Horner baalde na afloop als een stekker. Het was duidelijk dat hij niet blij was met het resultaat, en hij lijkt te hinten op een afscheid van Perez. Voor de camera van Viaplay deed Horner zijn felle uitspraken: "Dit is het laatste wat Checo en het team nodig hadden. We zullen de schade gaan bekijken en de auto opnieuw in elkaar gaan zetten, en kijken wat de race ons oplevert. Dit soort discussies moeten we intern gaan voeren, en niet via de media, maar het is duidelijk dat we niet op één been kunnen lopen."