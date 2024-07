Pakt Lando Norris de pole position en de winst?

Dit weekend staat de Hongaarse Grand Prix op het programma. De verschillen in de afgelopen races waren klein, maar er kan veel gebeuren. Wie vertrouwen heeft op een goede afloop, kan altijd een gokje wagen.

In de afgelopen races werd duidelijk dat er veel kanshebbers zijn op de zege. Meerdere coureurs vochten zich naar voren, maar Max Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij wordt dit weekend dan ook gezien als een kanshebber voor de zege in de race op de welbekende Hungaroring. De concurrentie is groot, maar sommigen hebben veel vertrouwen in een zege van de Nederlander.

Wie veel vertrouwen heeft in een zege van Max Verstappen, kan altijd een gokje wagen. Bij Bet MGM kan iedereen met een nieuw account de Golden Odds F1 Welkomstbonus claimen. Deze bonus is zichtbaar onder het kopje Mijn Aanbiedingen. Doe je eerste storting en zet een euro in op een zege van Max Verstappen. Je kan vijftig keer je inzet verdienen als je inzet op een zege van Verstappen. Als je voorspelling uitkomt, dan schrijft Bet MGM je winst direct uit.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+