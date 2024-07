Hamilton baalt van teleurstellende vrijdag

Het team van Mercedes reisde met een goed gevoel af naar Hongarije, maar op vrijdag werd duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Lewis Hamilton was niet zo snel als hij had gehoopt, en na afloop van de tweede vrije training was hij dan ook ietwat teleurgesteld.

Hamilton schreef twee weken geleden zijn thuisrace op het circuit van Silverstone op zijn naam. In de weekenden daarvoor kwam Mercedes ook al sterk voor de dag, en dat gaf het team veel zelfvertrouwen. Ze reisden dan ook met een goed gevoel af naar de Hungaroring, maar daar werd al snel duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Hamilton noteerde op de vrijdag slechts de tiende en de zesde tijd.

Hamilton had op meer gehoopt, en daar maakt hij dan ook geen groot geheim van. De Brit baalde en na afloop van de tweede vrije training sprak hij zich uit bij F1 TV: "Het was zeker weten heel erg heet. Het weer was goed en het is leuk om hier te zijn, maar op deze vrijdag waren we niet echt in vorm. Het was niet echt een goede dag. De auto voelde niet goed qua set-up. Ik denk echter wel dat we een idee hebben van hoe dat komt, en we zullen er vannacht aan gaan werken. Tot nu toe is dit echter niet de beste voorbereiding geweest."