Verstappen aast op zege in Hongarije: ''Een goed resultaat scoren''

Max Verstappen vertrok uit Engeland met een tweede plaats na een lastige race. Toch was de Nederlander dichtbij de zege, maar kwam enkele rondes tekort om Lewis Hamilton in zijn thuisrace op Silverstone te verslaan. De laatste tijd moet de Red Bull-rijder er hard voor knokken om te winnen. De resultaten verbloemen de situatie waarin het team verkeerd. Het gaat niet vanzelfsprekend zoals in 2023 en Verstappen beaamt dat.

''Silverstone was een lastige race voor ons: hoewel we de juiste keuzes hebben gemaakt, hebben we nog veel om aan te werken en verbeteren voor de tweede helft van het seizoen'', zei de Nederlander op zijn Verstappen.com. ''Ik ben bij het team op de fabriek geweest om me in de sim voor te bereiden op de komende race, wat goed was.''

Tussendoor bracht Verstappen een bezoekje aan een historisch autosportevenement. ''We waren vorig weekend ook op Goodwood om het 20-jarig bestaan 鈥嬧媣an Red Bull te vieren en iedereen die deel uitmaakt van de geschiedenis van het team.'' De regerend kampioen had in eerste instantie niet heel veel zin, maar was toch achteraf blij dat die erbij was.



Nu de viering achter de rug is, richt het vizier meteen op de Grand Prix in Boedapest. Vorig seizoen gaf Verstappen een masterclass op het mickey-mouse-baantje in Hongarije met een voorsprong van 33 seconden op de nummer twee. Of het dit jaar weer lukt, lijkt onrealistisch met de afgelopen wedstrijden in het achterhoofd. Verstappen hoopt ieder geval op weer een zege. ''Ten slotte hebben we vorig jaar een briljante race in Hongarije gehad, waar we goede herinneringen aan hebben, aangezien we toen twaalf overwinningen op rij hebben behaald. Hopelijk hebben we dit jaar weer een goede race en kunnen we weer een goed teamresultaat scoren'', sloot Verstappen af.