Wolff: ''Eerste seizoenshelft zo sterk mogelijk afsluiten''

Mercedes scoorde twee zeges op rij in zowel Oostenrijk als in Groot Brittannië. Het team hoopt de goede prestaties voort te zetten tijdens het 'hete' weekend in Hongarije en een week later op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. ''We gaan met momentum de komende double header tegemoet'', begon teambaas Toto Wolff in een preview op de aankomende wedstrijd in Boedapest.

Mercedes heeft de afgelopen tijd de nodige updates meegebracht, en blijkbaar niet zonder succes. Op Silverstone won de formatie zelfs op eigen kracht door een sterk optreden van Lewis Hamilton voor de eigen fans, terwijl de dag daarvoor teamgenoot George Russell de poleposition voor zijn thuispubliek claimde.



Wolff ziet een groot verschil met begin dit jaar, maar is voorzichtig om te beweren dat Mercedes structueel gaat meestrijden om de zeges. ''We zijn de afgelopen races vooruitgang blijven boeken met de W15. Dat heeft geleid tot grote resultaten in Oostenrijk en Silverstone. We weten echter dat we nog geen auto hebben die elk weekend voor overwinningen kan strijden.''

Natuurlijk hoopt de Oostenrijk om continue strijden met regerend kampioen Max Verstappen en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. ''Het team werkt er hard aan om meer stappen te zetten waarvan we hopen dat ze ons daartoe in staat zullen stellen. Deze inspanningen zullen de komende twee races worden voortgezet, tot aan de zomerstop.''

Oostenrijk en Silverstone zijn andere type banen dan het circuit in Boedapest. De Mercedes-chef is erg benieuwd hoe de W15 zich staande houdt op dit smalle baantje. ''De Hungaroring heeft een ander karakter dan de afgelopen paar circuits. In tegenstelling tot Silverstone beschikt het over veel strakke en bochtige secties, met slechts één betekenisvol recht stuk. Het bevat echter ook enkele snelle bochten en het zal daarom opnieuw een goed teken geven van de winst die we hebben geboekt op het gebied van bochtensnelheid. We gaan het weekend in met de nadruk om het zo goed mogelijk te doen. We hopen dit momentum vast te houden en de eerste seizoenshelft zo sterk mogelijk af te sluiten'', zei de Oostenrijker strijdvaardig.