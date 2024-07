Verstappen genoot van 'hobbelige' rit in RB16B op Goodwood

Max Verstappen had er naar eigen zeggen niet heel veel zin in om in actie te komen op het autosportfestijn Goodwood Festival of Speed. Maar omdat Red Bull Racing twintig jaar bestaat, kon de drievoudig kampioen niet uitblijven. Alle F1- auto's uit verleden van het team zijn meegenomen naar dit speciale evenement. Verstappen mocht op dit rally-achtige circuit een demo run uitvoeren in de RB16B uit 2021 waarmee hij zijn eerste kampioenschap won.

Na afloop zei Verstappen het volgende over zijn ritje in 'zijn' RB16B. ''Fantastisch, ik ben ook voor het eerst hier'', begon de Nederlander. ''Gelukkig regent het niet, en het is tof om al die auto's te zien op het asfalt.'' De Red Bull-kopman ervaarde voor het eerst het klim-gedeelte van het parcours. ''Vrij hobbelig'', vervolgde hij. ''Raakte af en toe de grond. Maar het was leuk. Ook de fans. Ik heb dit nooit echt eerder gedaan. Wel gekeken elk jaar. Maar tot aan vandaag hier niet gereden.''



2021



De rijderstitel ging in 2021 tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het was vanaf het begin in Bahrein stuivertje wisselen met elkaar. De beslissing viel in de finalerace in Abu Dhabi, beiden met evenveel punten op het scorebord. Met de RB16B en Honda won Verstappen zijn allereerste titel door in de in de allerlaatste ronde zijn Britse rivaal in te halen. De RB16B blijft daardoor een speciaal plekje houden binnen de Red Bull-familie.



De wagen zelf was een doorontwikkeling van de RB16 uit 2020. In die periode had de wereld last van corona-perikelen. Oorspronkelijk was het plan dat de Formule 1 in 2021 de huidige F1-regels zou introduceren, maar dat werd door de pandemie een jaartje uitgesteld. Normaliter zou Red Bull dus met een nieuwe wagen op de proppen komen, de RB17, maar dat ging dus niet door. In 2022 besloot het team uit Oostenrijk om de naam RB18 op de bolide te labelen. Op papier is de RB17 nooit gekomen, behalve nu met de geïntroduceerde hypercar van top en Red Bulll- ontwerper Adian Newey.