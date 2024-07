Stroll: "We zijn met Aston Martin de verkeerde weg in geslagen"

Aston Martin scoorde 68 punten in de eerste helft van dit jaar, iets meer dan een derde van wat ze in de eerste twaalf races van vorig seizoen wisten te behalen.

Toch is het allemaal niet zo rooskleurig gegaan bij het Britse team als het lijkt. Stroll vertelde afgelopen weekend: "We waren er begin vorig jaar, al denk ik niet dat we er helemaal waren. Vorig jaar waren we niet in de positie om races te winnen, maar we hadden een snelle auto en een aantal podiumplaatsen en veel top vijf finishes."

Het team begon in de tweede helft van vorig jaar achteruit te gaan en is in het middenveld achterop geraakt bij de vier beste teams. "Ik denk dat we uiteindelijk een beetje de verkeerde kant op zijn gegaan als het gaat om de ontwikkelingsfilosofie. We zijn de verkeerde weg ingeslagen en dat zijn we langzaamaan steeds meer gaan beseffen. Nu moeten we van pad veranderen en het dan de tijd geven om te ontwikkelen en weer de juiste kant opgaan", aldus Stroll.

Aerodynamische tests

Het team behaalde betere resultaten in Silverstone toen Stroll en teamgenoot Fernando Alonso respectievelijk zevende en achtste eindigden. Stroll gelooft dat ze nu beginnen te begrijpen waar ze fout zijn gegaan.

De zoon van de teameigenaar zegt hierover: "We hebben de afgelopen twaalf maanden veel onderzoek gedaan en veel aerodynamische tests gedaan. Bij elke update die we hebben doorgevoerd, hebben we niet het voordeel gezien dat we het afgelopen jaar hoopten te zien. Ik denk dat we veel hebben geleerd en nu proberen we het probleem op te lossen en de auto een stuk sneller te maken."