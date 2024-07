McLaren-baas Brown bezoekt Red Bull voor motorendeal

McLaren onderzoekt de mogelijkheden om voor de volgende reglementaire periode, die begint in 2026, niet langer gebruik te maken van de Mercedes-motoren, maar overweegt een overstap naar Red Bull Powertrains.

Afgelopen november verlengde het team uit Woking zijn deal met Mercedes nog tot 2030. Maar nu Alpine overweegt om het fabrieksprogramma met Renault-motoren stop te zetten, is Mercedes de eerste gegadigde om een andere klantovereenkomst te sluiten ter vervanging van het aan Honda gebonden Aston Martin.

Auto Motor und Sport beweert dat McLaren en Williams zich afvragen of Mercedes nog wel een derde klant kan krijgen voor de nog complexere hybride motoren die vanaf 2026 nodig zijn.

Mercedes-baas Toto Wolff geeft toe dat hij graag een deal wil sluiten met Alpine. De Oostenrijker: "Pas als ze de strategische beslissing hebben genomen of ze hun motorprogramma willen voortzetten of niet, gaan we in onze overeenkomsten duiken."

Brown bezoekt Red Bull

McLaren CEO Zak Brown geeft toe dat hij een bezoek heeft gebracht aan het hoofdkwartier van Red Bull's nieuwe Red Bull Powertrains project, dat wordt opgezet in samenwerking met Ford.

De Amerikaan gebruikt zijn netwerk en zegt hierover: "Ik heb een goede relatie met Ford CEO Jim Farley. We hebben elkaar vorig jaar ontmoet en hebben toen de fabriek bezocht. Dat was voordat we besloten om ons contract met Mercedes te verlengen."

Auto Motor und Sport beweert echter dat Brown sindsdien contact heeft gehad met Red Bull. Brown, die de laatste tijd veel kritiek heeft op Red Bull-teambaas Christian Horner, glimlacht en reageert politiek correct als hem wordt gevraagd naar zijn bezoek bij Red Bull: "Ik denk niet dat ik daar op dit moment gezien wil worden."