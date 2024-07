Verstappen: "Ik weiger te geloven dat we de grens van RB20 hebben bereikt"

Max Verstappen blijft ervan overtuigd dat Red Bull de prestaties van hun RB20 kan blijven verbeteren, terwijl teambaas Christian Horner aangeeft dat ze steeds kleinere stappen maken.

Horner zei dat ze onder de huidige technische voorschriften in het derde jaar een 'afnemend rendement' ondervinden van hun ontwikkelingsprogramma. Verstappen, die het enige voorbeeld gebruikte van een vernieuwde vloer die het team afgelopen weekend introduceerde, zal het idee echter niet accepteren dat ze hun auto niet kunnen blijven verbeteren.

De Nederlander zei tegen de media in Silverstone: "Ik weiger het te geloven, want dan word je lui. Ik heb er vertrouwen in dat iedereen binnen de fabriek altijd zijn uiterste best doet om wat prestatie in de auto te brengen. Maar er zijn duidelijk veel slimme mensen in de wereld bij andere teams die hetzelfde doen."

Red Bull was het te kloppen team tijdens een groot deel van de eerste paar races dit seizoen. Ze hebben echter in de afgelopen vijf races slechts één keer de snelste rondetijd neergezet terwijl McLaren en Mercedes continu dichterbij komen.