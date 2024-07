Toyota overweegt terugkeer in de F1 bij Haas

Er doet een nieuw en wild gerucht de ronde dat de Japanse autofabrikant Toyota een terugkeer naar de Formule 1 zou kunnen overwegen. Volgens de speculaties zou het merk, dat eind 2009 haar F1-project stopte, het kleine team van Haas als optie zien om terug te keren naar de paddock.

Nico Hulkenberg gaat vanaf volgend jaar naar Sauber, eigendom van Audi, maar hij prees de vooruitgang die Haas onlangs heeft geboekt - vooral met het upgradepakket dat op Silverstone werd geïntroduceerd. De Duitser denkt dat Haas nu aanklopt bij de vijf beste teams in de F1.

"De update heeft echt iets met de auto gedaan en ik denk echt dat we nu in de strijd zijn om de vijfde snelste te worden, soms met Aston Martin, soms Alpine en soms met misschien andere teams. Ik denk dat we er goed bij zitten en hoop dat we dit kunnen vasthouden", zei Hulkenberg.

De geruchten over Haas en Toyota komen vrijwel voor iedereen als een verrassing. Volgens de doorgesijpelde informatie gaat het in eerste instantie om een merkovereenkomst, zoals Sauber-Alfa Romeo de afgelopen jaren hadden, die in de loop van de tijd uitgebreid kan worden.