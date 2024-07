Schumacher wijst Sainz aan als kanshebber Mercedes-zitje

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen tweede coureur voor 2025 aangesteld. Ze zijn hard op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, maar die zoektocht lijkt nog wel eventjes te duren. Volgens Ralf Schumacher is het geen lastige keuze en moeten ze gewoon voor Carlos Sainz gaan.

Sainz was het kind van de rekening nadat bekend werd dat Hamilton vanaf volgend jaar voor Ferrari gaat rijden. Sainz zat ineens zonder stoeltje voor 2025. Hij is hard op zoek naar een nieuwe werkgever en in de voorbije maanden werd hij in verband gebracht met Alpine, Audi en Williams. Laatstgenoemde team leek hem in Spanje te gaan presenteren, maar dat gebeurde toch niet. Begin dit jaar werd Mercedes ook gezien als een optie, maar die geruchten verdwenen al snel weer.

Eind vorige week stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff echter dat Sainz een geweldige coureur is. Alhoewel Mercedes voor Andrea Kimi Antonelli lijkt te gaan kiezen, wordt Sainz zijn naam nu toch weer genoemd. Oud-coureur Ralf Schumacher geeft Mercedes dan ook een duidelijk advies in gesprek met Speedweek: "Het begint nu een beetje lastig te worden rondom Carlos Sainz. Men dacht eerst dat hij naar Williams zou gaan, maar dat lijkt nu waarschijnlijk niet meer te gebeuren. Voor hem staat de deur ook open bij Alpine, maar tegelijkertijd zal hij nu ook kansen zien bij Mercedes, aangezien Wolff stelde dat de dingen toch weer veranderen. Daarom zie ik Sainz toch weer als de meest waarschijnlijke kandidaat om Lewis in 2025 te vervangen."