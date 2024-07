Perez hoopt een paar tienden te winnen door nieuwe vloer RB20

Sergio Perez verwacht vanaf de volgende Grand Prix een prestatieverbetering wanneer hij dezelfde vloerupgrade krijgt als zijn teamgenoot op Silverstone. Max Verstappen was in Silverstone de enige met een exemplaar van de nieuwe vloer van Red Bull voor zijn RB20. Teambaas Christian Horner zei echter dat het vernieuwde onderdeel slechts een 'minimale upgrade' voor de auto was.

Perez slaagde er afgelopen weekend niet in om voor de derde keer in vijf races te scoren nadat hij in de eerste kwalificatiesessie werd uitgeschakeld toen hij bij Copse in een grindbak terechtkwam. Perez zei na afloop dat hij verwacht in een sterkere positie te staan ​​in de volgende races.

In gesprek met de media zei hij: "Ik probeer eigenlijk alleen maar oplossingen te vinden. Ik denk dat we goede vooruitgang boeken. We staan ​​op het punt een paar tienden sneller te zijn en ons leven zal heel anders eruit zien, terug naar waar we waren aan het begin van het jaar."

Horner bevestigde dat Verstappen afgelopen weekend de enige coureur was met de nieuwe vloer van Red Bull. "Er was dit weekend maar één versie beschikbaar aan één kant van de garage", legt Horner uit.