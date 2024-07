Is het al Code Rood bij Ferrari?

Het team van Ferrari begon op een veelbelovende wijze aan het huidige seizoen. De Italiaanse renstal leek de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing, maar inmiddels liggen de verhoudingen anders. De prestaties vallen tegen en het is de vraag of het inmiddels al Code Rood is bij Ferrari?

Vol goede moed begon Ferrari aan het huidige seizoen. Ze domineerden de headlines in de raceloze wintermaanden door Lewis Hamilton aan te trekken voor 2025 en er klonken louter positieve geluiden over de Scuderia. Red Bull was iets sneller, maar de gaten waren niet absurd groot.

Zelfs reserverijder Oliver Bearman maakte een goede indruk toen hij in Saoedi-Arabië mocht invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard had een blindedarmontsteking, maar stond enkele weken later toch aan de start in Australië. Op het circuit van Albert Park profiteerde hij van de uitvalbeurt van Max Verstappen en won hij de race. Het was een daverende verrassing, maar Ferrari gaf hiermee ook een signaal af. Ze zijn weer terug aan de top, en ze wilden Red Bull uitdagen.

Mei

In de veelbesproken maand mei wist Ferrari dan ook het gat te dichten. Samen met McLaren kwamen ze dichterbij Red Bull, en in Monaco volgde het absolute hoogtepunt van het jaar. Charles Leclerc speelde met zijn concurrenten en hij rekende eindelijk af met de vloek van zijn thuisrace. Hij won, en Ferrari leek helemaal terug.

Maar het was direct het laatste hoogtepunt voor Ferrari. In Canada ging het helemaal mis en vielen beide coureurs uit, en ook in Spanje en Oostenrijk werd duidelijk dat Ferrari nog de nodige problemen had. Red Bull verdween langzamerhand uit zicht, en niet alleen McLaren, maar ook Mercedes bleek sneller.

Aston Martin

De problemen hielden aan, en vooral Charles Leclerc worstelt. De Monegask reed afgelopen weekend op het circuit van Silverstone geen deuk in een pakje boter, en na afloop zat hij in zak en as. Hij sprak zelf van een weekend dat nog erger was dan een nachtmerrie, en dat zal de alarmbellen bij Ferrari toch echt moeten laten afgaan.

Op de baan presteren ze al weken niet meer, en alle ambities kunnen de ijskast in. Met de komst van Hamilton willen ze stappen gaan zetten, maar de grote namen lijken vooralsnog niet naar Ferrari te gaan. Gisteren kregen ze nog een klap te verwerken toen duidelijk werd dat technisch kopstuk Enrico Cardile het team gaat verlaten. Cardile tekent vrijwel zeker een contract bij Aston Martin, en dat komt Ferrari helemaal niet lekker uit.

Newey

Recent trokken ze wel onder meer Loïc Serra aan, maar hij begint pas later dit jaar in Maranello. De technische afdeling van Cardile moet het nu zonder kopman doen, en dat is een harde klap in een periode in het seizoen waarin de updaterace net zo belangrijk is al de race op de baan. Ook over de komst van Adrian Newey is het al maanden stil, en ook hij lijkt momenteel voor Aston Martin te kiezen. Kortom, Ferrari moet aan de bak. Een Code Rood zou ze niet slecht uitkomen, want dan kunnen ze misschien eindelijk hard toeslaan.