Hamilton na zege in Silverstone: "Ik heb getwijfeld of goed genoeg was"

Lewis Hamilton moest er ruim 2.5 jaar op wachten. Eind 2021 won de Brit voor het laatst een F1-race en in 2024 tijdens zijn thuisrace lukte het de Mercedes-coureur eindelijk weer eens.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone werd gewonnen door Hamilton, die goed gebruik maakte van de droge en natte omstandigheden. Hij kan het zelf nauwelijks geloven: "Het is sinds 2021 dat ik elke dag train en alles geef om ervoor te zorgen dat ik weer zou kunnen winnen. Ik heb de focus met dit team gelegd op het winnen en dit is mijn laatste race op dit circuit met dit geweldige team."

"Ik wilde deze race heel graag voor hun winnen, ik hou van dit team en we hebben met z'n allen enorm hard gewerkt. Ze hebben zoveel hard werk verricht de afgelopen jaren, ik ben ze voor eeuwig dankbaar, ook onze partners maar niet te vergeten deze geweldige fans, dat is een geweldig gevoel!"

"Het is voor iedereen zwaar maar het is belangrijk hoe je weer opstaat, je moet diep gaan als je in de put zit. Er zijn zeker dagen geweest tussen 2021 en vandaag dat ik niet dacht nog goed genoeg te zijn of zou staan waar ik nu sta, maar het belangrijkste is dat ik mensen om mij heen heb die mij steunen en alles in het werk stellen om dit te kunnen bereiken. Ik wil iedereen bedanken, ook op de fabriek van Mercedes."