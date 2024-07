Perez vervangt motor en start uit pits

Sergio Pérez start bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanuit de pitstraat na het vervangen van veel motoronderdelen. Veel pijn zal het niet doen bij de Mexicaan na de geflopte kwalificatie van zaterdag en een negentiende startpositie tot gevolg. De FIA publiceerde het document zojuist waarin precies staat wat Red Bull vervangt.



Zo wordt er een nieuwe motor gemonteerd in de RB20, de vijfde van het seizoen waar vier is toegestaan. Ook het energy systeem (ES) en control electronics (CE) en een exhaust system (ex) werden omgewisseld voor een nieuwe versie. De vervanging van het laatste part valt nog binnen de reglementen.



De ES is samen met de besturingselektronica die in de energieopslag is ondergebracht, een minder bekend onderdeel van de gecompliceerde moderne hybridemotoren. Het levert energie aan zowel de MGU-K als de MGU-H, zodat deze componenten respectievelijk voor extra pk kunnen zorgen en de snelheid van de turbocompressor kunnen regelen. De batterij oogst ook energie uit beide.

De Control Electronics (CE) in de Formule 1 is een enkele gestandaardiseerde elektronische module die teams in hun auto's moeten gebruiken voor het beheren en controleren van verschillende aspecten van de aandrijfeenheid van de auto. De CE omvat de Engine Control Unit (ECU), de energieopslag en de besturingselektronicamodule.



Gasly schuift een plekje op



Door de straf van Pérez voor het verversen van de krachtbron zorgt ervoor dat Pierre Gasly een plekje opschuift. De Fransman wist vooraf al dat hij een gridstraf zou krijgen van 50 plaatsen voor het onreglementair vernieuwen van onderdelen en zal nu van de negentiende plek de Grand Prix aanvangen.