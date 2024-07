Antonelli: ''Ik ga niet altijd goed met druk om''

Het duurde even, maar Andrea Kimi Antonelli heeft dan uiteindelijk zijn eerste F2-zege binnen. Op een zeer listig en nat Silverstone maakt de potentiële vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes indruk in de regen. ''Er valt een last van mijn schouders'', zei de coureur uit Bologna opgelucht tijdens de persconferentie. Op de 17-jarige pupil van Mercedes-baas Toto Wolff zijn alle ogen gericht door zijn sensationele overstap naar de Formule 2 en zijn eerder behaalde titels. Dat schept hoge verwachtingen mee.

Hoewel Wolff zegt dat zijn Mercedes-junior goed met de aandacht en druk om kan gaan, was dat volgens Antonelli zelf niet altijd het geval. ''Ik kan zeggen dat ik niet altijd even goed met de druk omga'', zei hij openhartig. ''Dit seizoen is er om eerlijk te zijn, ontzettend veel druk'', doelt de Italiaan waarschijnlijk op de geruchten en verhalen over hem.

In de F4 en FRECA won Antonelli relatief makkelijk als debutant deze kampioenschappen. De Mercedes-junior maakte vooral indruk in het najaar van 2023 op Zandvoort. In wisselende omstandigheden declasseerde hij het veld. Een bijna-kopie met de F2-sprintrace van afgelopen zaterdag waar de Italiaan gemakkelijk een grote voorsprong opbouwde. ''In deze race ben ik best goed met de druk omgegaan”, vervolgt Antonelli over de natte sprintrace op Silverstone.



Toch weet Antonelli zelf ook dat niet alles soepel verloopt dit seizoen. ''Er is nog ruimte voor verbetering, aangezien ik nog steeds foutjes maak. Dit weekend in de kwalificatie, bijvoorbeeld. Ik maakte een foutje in mijn snelle ronde, waardoor ik best wat tijd verloor. Dus soms presteer ik zeker nog niet naar mijn mogelijkheden, maar ik probeer elke keer zo goed mogelijk met de druk om te gaan. Deze sprintrace was echt het hoogtepunt. Het was een grote opluchting, want dit haalt veel druk van mijn schouders.''



''Zaterdag was zeker speciaal voor mij, want het was mijn eerste overwinning'', als antwoord op de vraag van GPBlog hoe speciaal deze zege was. ''Het is ook een baan die ik heel leuk vind. De omstandigheden waren ook heel lastig, dus dat maakt het speciaal. Het volgende doel is om hier te winnen in goede omstandigheden.’’

Dat laatste is voor Antonelli niet gelukt. De hoofdrace van zondag eindigde namelijk in tranen. Na een goede start vanaf de tiende plek, werd Antonelli van de baan gekegeld door Kush Maini. Na zijn touché met de Indiër kon de Italiaan zijn wedstrijd niet vervolgen en moest noodgedwongen uitvallen. De wedstrijd werd onder droge omstandigheden gereden.