Hamilton: "Ongelooflijke prestatie van het team en ik bedank alle fans"

Lewis Hamilton benadrukte dat noch hij, noch het team had verwacht dat Mercedes zondag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op de eerste rij zou staan. Hamilton miste de pole position met slechts 0.171 van George Russell dankzij het feit dat zijn teamgenoot de ronde net na Hamilton afmaakte en het beste uit de baanevolutie haalde op een dag die werd gekenmerkt door regen en buien.

Hamilton gaf toe dat ze dachten dat het moeilijk zou worden om dit weekend op de eerste rij te staan. De zevenvoudig wereldkampioen: "We hadden absoluut niet verwacht dat we dit weekend op de eerste rij zouden zitten," zei Hamilton. "Dit is enorm voor ons, het team. De auto voelde fantastisch aan, dus iedereen in de pitbox, ons hele team hier, verdient dit."

Hamilton zei dat de W15 eindelijk geweldig aanvoelde en prees de steun van het thuispubliek om alle drie de coureurs naar de top van de kwalificatiestapel te stuwen. "Heel veel dank aan dit ongelooflijke publiek. Zo trots om hier te zijn, drie Britten in de top drie. Ongelooflijk gedaan."

"Het ging erom de bandentemperaturen op hun plaats te krijgen en op het juiste moment op de baan te zijn. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Uiteindelijk had ik tijd over en George maakte daar optimaal gebruik van. Ik heb veel vertrouwen in de auto morgen en met de omstandigheden die we hebben, kunnen we samenwerken om Lando achter ons te houden."

Unieke prestatie

Met Russell op pole position en Lando Norris vlak daarachter is het de eerste keer dat er bij een Britse Grand Prix op Silverstone een volledig Britse top drie op de grid staat. De laatste keer dat dit gebeurde was in Aintree in 1962. De laatste keer dat een Brits trio de top drie van een race op slot gooide was in 1968, toen Jim Clark, Graham Hill en Jackie Stewart vooraan stonden tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika.