Verstappen had schade: "Gaten in de vloer zorgde voor 1 seconde tijdverlies"

Dat Max Verstappen als vierde wist te kwalificeren is een wonder, zo stelde Red Bull-teambaas Christian Horner. De vloer van de RB20 was beschadigd geraakt toen de Nederlander een uitstapje maakte in Copse en daardoor door de grindbak moest rijden.

Uiteindelijk kwalificeerde hij zich op P4 en daar was hij blij mee gezien de schade. Verstappen zegt tegen Viaplay: "Toen ik in Q1 door het grind moest omdat het ineens begon te regenen, verloor ik eerst 100 punten downforce. Dat hebben ze langzaam iets terug kunnen brengen, maar als je die vloer bekijkt dat ziet er niet goed uit. Paar strakes die missen we al en allemaal gaten in de vloer aan de onderkant, dus ik ben opzich wel blij met de vierde plek."

"Die reparaties helpen wel, maar een kapotte vloer blijft natuurlijk kapot. Honderd punten downforce minder is natuurlijk heel veel, dan praat je echt over meer dan een seconde. Uiteindelijk is het iets minder geworden, maar met het gat naar pole position ben ik nu wel tevreden."

Gelukkig de muur niet geraakt

Dat Verstappen eraf vloog in Q1 kan gebeuren, maar hij is vooral blij dat de RB20 niet in de muur belandde. De Red Bull-coureur geeft uitleg over wat er gebeurde: "We waren een van de laatsten naar buiten, hadden niet verwacht dat het zou regenen tijdens de sessie. Ik kwam daar aan in de snelste ronde, ik kon gewoon niks doen. Ik remde zelfs al want ik had natuurlijk regen op mijn vizier, hij breekt uit en ik ga vol de baan af. Uiteindelijk niet eens de muur geraakt anders was het natuurlijk helemaal klaar, maar dan is de rest van je kwalificatie natuurlijk wel om zeep."

"Pole position had gekund, maar dan moet je natuurlijk geen schade hebben. Het is heel ongelukkig dat net toen ik daar aankwam begon het hard te regenen en de ronde later was het alweer beter."

"We zien het morgen vanzelf wel. We weten dat McLaren natuurlijk heel sterk is in de race, ze zijn altijd heel goed op de banden dit jaar. Dus die zullen zeker heel sterk zijn, hopelijk kunnen we wel met ze vechten."