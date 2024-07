Wederom drama bij Perez: "Ik werd passagier in mijn eigen auto"

De kwalificatie van Sergio Perez is er opnieuw eentje om snel te vergeten. De Mexicaan kreeg het niet voor elkaar om Q1 door te komen, nadat hij op slicks in de grindbak spinde. P19 is de startplek waar hij morgen in zijn Red Bull zal moeten beginnen.

In gesprek met de media had Perez wel een verklaring: "Ik was een van de eerste coureurs die op slicks reden. Toen ik in bocht 9 reed was het echt gevaarlijk, bij het terugschakelen verloor ik de achterkant van de auto compleet. Ik probeerde de auto recht te houden maar het was heel nat, op koude banden, dus ik werd heel snel passagier in mijn eigen auto."

Gevraagd of hij onder druk staat en dat ook zo voelt reageert de teamgenoot van Verstappen koeltjes: "In deze business is er altijd druk. Ik ben volledig gefocust op mijzelf en het proces, om terug in mijn goede vorm te komen. Het is een kwestie van tijd, want we hadden een sterke vrijdag. Kin omhoog, het is een lang jaar en ik heb vertrouwen dat ik de juiste vorm terug kan vinden."