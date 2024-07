F1 film van Brad Pitt krijgt toestemming van FOM

e titel van de aankomende Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol is bevestigd als 'F1' met een officiële teaser die kort voor de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag wordt uitgezonden.



F1 heeft de afgelopen jaren onder Liberty Media een enorme populariteit gekend. Innovaties zoals Drive to Survive - de alom geprezen Netflix docuserie - hebben ertoe bijgedragen dat de sport een schare nieuwe fans heeft gekregen.

Een F1-film met Pitt en Mercedes-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de hoofdrol is al enige tijd in ontwikkeling. De opnames vonden plaats tijdens Grand Prix-weekenden in de afgelopen 12 maanden. In de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië dit weekend hebben Formule 1, Apple Original Films en Warner Bros Pictures bevestigd dat de titel van de blockbuster simpelweg 'F1' zal heten.

Een officiële teaser zal op zondag 7 juli om 15:33 worden uitgezonden op F1TV, minder dan een half uur voor de start van de race op Silverstone. De plot van de film draait om het verhaal van Sonny Hayes (Pitt), een coureur die terugkeert naar de F1 met het fictieve APXGP-team om het op te nemen tegen de teams en coureurs van de sport. Hayes' teamgenoot, Joshua Pearce, wordt gespeeld door Damson Idris.

Pitt en Idris leiden een all-star cast die ook Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia en Samson Kayo bevat. 'F1' komt internationaal uit op 25 juni 2025, de releasedatum in Noord-Amerika volgt twee dagen later.